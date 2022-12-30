Большинство жителей Петрозаводска не доверяет рекламе

В результате опроса выяснилось, что почти две трети петрозаводчан не верят рекламе.

Сервис по поиску работы SuperJob провел открытый опрос, где выяснялось, рекламе с какими участниками доверяют телезрители. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Петрозаводска.

Как выяснилось, 66% петрозаводчан не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (14%). При этом женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 18% против 8% соответственно.

Самыми внушающими доверие звездами оказались: Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Дмитрий Маликов, Полина Гагарина и Сергей Безруков. Кроме того, доверяют Николаю Дроздову, Клаве Коке, Азамату Мусагалиеву, Сергею Жукову и реперу Басте.