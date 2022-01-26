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Большинство жителей Петрозаводска не готово материально помогать взрослым детям

Новости. Общество
11:19, 27 Января 2022
фото: © freepik

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Помогать детям в трудоустройстве, покупке квартиры и финансово их обеспечивать готовы не более 10-13% жителей Петрозаводска.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob.

Для большинства жителей Петрозаводска важно помочь детям с выбором профессии и дать им образование: так рассуждают 71% родителей дочерей и 66% родителей сыновей. Однако, помогать в трудоустройстве дочерей готовы лишь 12% респондентов, у которых есть дочери, и 8% из числа тех, у кого растут сыновья.

Обеспечить собственным жильем или хотя бы помочь в его покупке важно для каждого девятого жителя Петрозаводска, воспитывающего дочь, и для каждого десятого, который растит сына.

Помогать детям материально согласны 14% родителей девочек и 9% родителей мальчиков.

При этом важность подготовки детей к взрослой жизни признают лишь 1-3% респондентов.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2022-01-27 11:45:52
Давайте порассуждаем. Что бы семья, например из 4-х человек - мама, папа, двое детей нормально жила нужно жилье. Достаточно просторная квартира с разными комнатами для разнополых детей, т.е. минимум трехкомнатная. Далее. Необходимы расходы на их воспитание, кружки и секции, экипировку (для спорта), инструмент (музыкальная школа), репетиторов, машину, что бы везде успевать, которую нужно менять через 10 лет (расчетный срок эксплуатации). Надо раз в год съездить на море недели на две. Отложить деньги как минимум на первоначальный взнос на квартиры детям. При этом расплачиваться за собственную ипотеку, так же не забывать про пенсию и откладывать на нее. Зубы нынче тоже не дешего стоят и болеть вообще занятие затратное. Получается навскидку, что доход семьи в месяц должен составлять, на сегодняшний день, тысяч 300, что бы можно было обо всем позаботиться. Много ли у нас народу, который может себе такой заработок? Как раз, приблизительно, не более 13% от общего количества. Так что основная причина таких цифр лежит в плоскости экономики.
Изя
2022-01-27 12:11:36
nae, +100500
Беня
2022-01-27 12:07:55
nae, пожалуй шо да :)
А сейчас у нас в основном на семью из 4 чел. две зряплаты по два прожиточных минимума, то есть 4 прожиточных минимума на 4 человек.
Как-то так, живите, радуйтесь, ни в чем себе не отказывайте :)
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