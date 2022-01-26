Большинство жителей Петрозаводска не готово материально помогать взрослым детям

Помогать детям в трудоустройстве, покупке квартиры и финансово их обеспечивать готовы не более 10-13% жителей Петрозаводска.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob.

Для большинства жителей Петрозаводска важно помочь детям с выбором профессии и дать им образование: так рассуждают 71% родителей дочерей и 66% родителей сыновей. Однако, помогать в трудоустройстве дочерей готовы лишь 12% респондентов, у которых есть дочери, и 8% из числа тех, у кого растут сыновья.

Обеспечить собственным жильем или хотя бы помочь в его покупке важно для каждого девятого жителя Петрозаводска, воспитывающего дочь, и для каждого десятого, который растит сына.

Помогать детям материально согласны 14% родителей девочек и 9% родителей мальчиков.

При этом важность подготовки детей к взрослой жизни признают лишь 1-3% респондентов.