Большинство жителей Петрозаводска поддержали введение штрафов за оскорбление учителей

В ходе опроса почти 2/3 жителей Петрозаводска поддержали законопроект, предполагающий наказание за оскорбление педагогов.

Select * from slider_list where idt=13 and timestart<1729834625 and timestop>1729834625 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1Disk full (/tmp/#sql_2fd_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди представителей экономически активного населения Петрозаводска, входе которого выяснилось, как жители карельской столицы относятся к новому законопроекту, предполагающему штрафы за оскорбление в адрес педагогов в учебных заведениях.

Большинство опрошенных, 67%, поддержали эту инициативу. Еще 18% затруднились ответить, а 15% респондентов высказались против инициативы.

Больше всего сторонников законопроекта оказалось среди возрастных респондентов — среди граждан старше 75 лет таковых оказалось 72%. Среди родителей школьников инициативу одобрили 64%.

А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.

Все главное - здесь: У нас есть свой Телеграм-канал.Все главное - здесь: #stolicaonego

Select * from news where flag_constplace=3 and hide=0 order by rand() limit 1Disk full (/tmp/#sql_2fd_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")