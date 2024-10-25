Большинство жителей Петрозаводска поддержали введение штрафов за оскорбление учителей

В ходе опроса почти 2/3 жителей Петрозаводска поддержали законопроект, предполагающий наказание за оскорбление педагогов.Select * from slider_list where idt=13 and timestart<1729834625 and timestop>1729834625 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди представителей экономически активного населения Петрозаводска, входе которого выяснилось, как жители карельской столицы относятся к новому законопроекту, предполагающему штрафы за оскорбление в адрес педагогов в учебных заведениях.
Большинство опрошенных, 67%, поддержали эту инициативу. Еще 18% затруднились ответить, а 15% респондентов высказались против инициативы.
Больше всего сторонников законопроекта оказалось среди возрастных респондентов — среди граждан старше 75 лет таковых оказалось 72%. Среди родителей школьников инициативу одобрили 64%.
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