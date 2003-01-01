«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

Стали известны обстоятельства гибели электромонтера в Питкяранте.

Электромонтер АО «ПСК» Сергей Воронов погиб, пытаясь устранить аварию на городских сетях, сообщили в паблике «Питкяранта life» в ВК. Она произошла накануне, 27 декабря.

Около пяти часов утра на сетях электроснабжения города произошла авария, из-за чего было обесточена часть улиц. Большая часть домов остались без электроснабжения. Для устранения аварии начальник участка Сергей Воронов зашёл в трансформаторную подстанцию, находящуюся за домом культуры, где получил смертельный удар током. От полученных травм он скончался на месте.

— Сотрудники, друзья и горожане знали Сергея как грамотного специалиста своего дела, спортсмена, верного друга и просто позитивного, порядочного человека. Большое горе. Приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким, — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка следственного комитета. Предварительной причиной гибели названо поражение электрическим током, которое работник получил, не убедившись в отсутствии напряжения на оборудовании.