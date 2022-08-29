Большое количество лесопродукции привезли в Карелию в августе с нарушениями карантина

Россельхознадзор обнаружил более 50 нарушений за минувший месяц, касающихся карантинных сертификатов у ввозимой в республику лесопродукции.

В августе североморское управление Россельхознадзора в ходе мониторинга безопасности ввозимой в республику по железной дороге лесопродукции выявило 50 нарушений. У ввозимой продукции отсутствовали карантинные сертификаты.

Лесоматериалы объемом более 2800 кубометров попадали в Карелию из карантинных зон Вологодской, Кировской, Тверской и Костромской областей.

Отправителям были отправлены предостережения, как и грузополучателю. Ему предстоит провести фитосанитарное обследование древесины и карантинное обеззараживание.

Всего с начала года специалисты Россельхознадзора обнаружили 81 факт ввоза на территорию Карелии лесопродукции без карантинных сертификатов.