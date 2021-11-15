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Большое количество туристов хотят встретить новый год в бане в Карелии — показала статистика

Новости. Общество
10:07, 16 Ноября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Лахденпохья попала в десятку популярных направлений отдыха в бане на Новый год 2022.

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, в каких регионах России популярны бани и сауны на Новый год.

Аналитики Tvil.ru отмечают, что спрос на отдых в бане или сауне на Новый год увеличился на 123% относительно 2020 года.

В топ-10 популярных направлений отдыха россиян в бане на новогодние каникулы вошли Ялта и Сочи на юге страны, Великий Устюг и Лахденпохья на севере, на курорте Банное на Южном Урале, а также Пятигорск, Суздаль, Переславль-Залесский, Казань и Москва.

По статистике Tvil.ru, 35% семей и 28% компаний бронируют мини-отели (65%) и дома (30%) с банями и саунами на новогодние каникулы от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 2 до 8,5 тысячи рублей в сутки. Стоимость отдыха вдвоём неделю в отеле с сауной в Казани в период новогодних праздников — чуть более двух тысячи рублей в сутки. Семья из трёх человек может арендовать коттедж в Лахденпохье на Новый год в среднем за 8,5 тысячи рублей в сутки.

Вместе с баней и сауной россияне также бронируют жильё, где можно заехать с домашними животными (16%), чтобы море и центр города были рядом (8%), где есть кухня (6%).

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 годов.
Десять популярных направлений отдыха в бане на Новый год 2022:

1. Ялта — 6288 руб. / 6 ночей
2. Сочи — 3183 руб. / 6 ночей
3. Великий Устюг — 7353 руб. / 3 ночи
4. Лахденпохья — 8554 руб. / 3 ночи
5. Москва — 5123 руб. / 3 ночи
6. Пятигорск — 3136 руб. / 6 ночей
7. Суздаль — 5864 руб. / 2 ночи
8. Переславль-Залесский — 3650 руб. / 2 ночи
9. Казань — 2156 руб. / 6 ночей
10. Банное — 5833 руб. / 3 ночи

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Комментарии

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кир
2021-11-16 10:30:51
Запретить въезд в Карелию всех. И нытиков из Питера. Ввести санитарный кордон.:)
Гость
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