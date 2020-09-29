Большой белый внедорожник, нарушив правила ПДД, въехал на главную площадь Петрозаводска (ВИДЕО)

Момент нарушения ПДД водителем внедорожника попал в объектив камеры наружного наблюдения на площади Кирова в Петрозаводске.

Сегодня утром, 30 сентября в 9.55, камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела, как белый внедорожник, выезжая с проспекта Карла Маркса к площади Кирова, пересек улицу Правды по пешеходному переходу, проехал по тротуару и торжественно въехал на главную площадь города, припарковав автомобиль рядом с аллеей героев, где в 10.00 начиналось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".