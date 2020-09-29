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Большой белый внедорожник, нарушив правила ПДД, въехал на главную площадь Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:16, 30 Сентября 2020
фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"
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Момент нарушения ПДД водителем внедорожника попал в объектив камеры наружного наблюдения на площади Кирова в Петрозаводске.

Сегодня утром, 30 сентября в 9.55, камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела, как белый внедорожник, выезжая с проспекта Карла Маркса к площади Кирова, пересек улицу Правды по пешеходному переходу, проехал по тротуару и торжественно въехал на главную площадь города, припарковав автомобиль рядом с аллеей героев, где в 10.00 начиналось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

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Комментарии

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VladPTZ
2020-09-30 11:47:39
Так штрафануть богатенького, с него не убудет.
Juniper59
2020-09-30 11:44:04
Хороший портрет тех, кому действительна нужна эта гранитная штуковина.
andruh
2020-09-30 11:22:28
Худилайнен наверно .
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