Большой гала-концерт казачьей песни прошел в Петрозаводске

Гала-концерт III Республиканского фестиваля-конкурса «Родная песня» состоялся 19 октября в музыкальном колледже Петрозаводска.
В музыкальный колледж им. К. Э. Раутио приехали исполнители казачьей культуры со всей Карелии.
На сцене выступили вокалисты, танцоры и творческие коллективы, бережно сохраняющие традиции казачества. В их исполнении прозвучали лирические и протяжные песни, задорные гуляйные наигрыши, а также хоровые и сольные произведения, наполненные искренностью народного пения.
Более 300 человек со всех районов Карелии приехали поделиться своим творчеством.
— Поддержка публики, бурные аплодисменты и общая праздничная атмосфера ещё раз доказали: народная песня жива!
, — рассказало Министерство культуры Республики Карелия.
Фестиваль «Родная песня» направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия российского народа.
Напомним, Всероссийский культурный форум малых народов открылся 19 октября в Петрозаводске.