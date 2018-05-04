Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:19, 04 Мая 2018

Большой юбилей большой компании

По теме

Карелия оказалась в числе лидеров по рентабельности проданных товаров
04.05.18 10:50
В Карелии создадут комплекс с творческим технопарком и бизнес-инкубатором
04.05.18 10:49
Карелия так и не улучшила своих позиций в рейтинге по инвестициям в СЗФО
04.05.18 09:38
Все новости
Загрузка...

Сегодня свой 55-летний юбилей отмечает крупнейшая строительная компания Карелии – "Карелстроймеханизация".

За эти годы специалисты предприятия возвели сотни объектов, сделав бренд "КСМ" одним из самых узнаваемых в республике.

Жилые дома и промышленные комплексы, дороги и мосты, малые гидроэлектростанции и гидросооружения, школы и детские сады, торговые центры и стадионы, скверы и памятники... Всего и не перечислить. Послужной список компании впечатляет, таким не может похвастаться ни одна другая строительная компания в Карелии и лишь немногие в Северо-Западном Федеральном округе страны. Если говорить о технической вооружённости предприятия, то это собственный завод по производству железобетонных изделий, завод по производству деревянных окон, дверей и встроенной мебели, собственная строительная лаборатория, цех металлоконструкций, большой парк современных строительных машин и механизмов. И, наконец, численный состав сотрудников компании превышает тысячу двести человек - это один из самых больших трудовых коллективов в республике. На сегодняшний день "Карелстроймеханизация" - единственная в республике строительная компания, способная работать практически во всех сегментах строительного рынка и решать задачи любого уровня сложности.

Так совпало, что в этот же день 50-летие своей профессиональной деятельности отмечает генеральный директор "КСМ" Николай Макаров. Первая запись в его трудовой книжке датирована 4 мая 1968 года.

Николай Макаров, генеральный директор компании КСМ: "Хочу от себя лично и от всех ныне работающих сотрудников компании выразить благодарность нашим ветеранам, тем, кто стоял у истоков предприятия и закладывал прочный фундамент "Карелстроймеханизации". Особых слов благодарности заслуживают наши многочисленные партнёры и заказчики, мы стараемся не подвести их доверие и ценим открытое и плодотворное сотрудничество. Мы уважаем конкурентов, благодаря в том числе им, мы постоянно находимся в процессе развития и совершенствования.

Я горд, что мне выпала честь руководить таким предприятием и таким коллективом - настоящими строителями, созидателями, профессионалами. Наша компания многогранна. Она, как живой организм, растёт, развивается, дышит. Наша компания – это люди, которые делают общее дело, те, кто стоял у истоков, кто трудится сегодня и подхватит эстафету завтра. За прошедшие 55 лет в компании «КСМ» работали тысячи специалистов, суммарному опыту которых нет равных в Карелии.  Всех нас объединяет большая и важная цель – сделать жизнь людей комфортнее, спокойнее, лучше. В этом ключе мы и будем работать дальше. Нам ещё есть, к чему стремиться!»

Смотрите также: 55-летие компании "КСМ": интервью с генеральным директором; 55-летие компании "КСМ": программа "Акцент" на телеканале ГТРК "Карелия".

На правах рекламы

По теме

Карелия оказалась в числе лидеров по рентабельности проданных товаров
04.05.18 10:50
В Карелии создадут комплекс с творческим технопарком и бизнес-инкубатором
04.05.18 10:49
Карелия так и не улучшила своих позиций в рейтинге по инвестициям в СЗФО
04.05.18 09:38
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере
01.05.2018, 12:50
ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку
02.05.2018, 09:39
ФОТО: Появились снимки с места смертельного ДТП на трассе в Карелии

Аналитика

03.05.2018 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 9
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 6
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 5
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»