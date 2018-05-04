Большой юбилей большой компании

Сегодня свой 55-летний юбилей отмечает крупнейшая строительная компания Карелии – "Карелстроймеханизация".

За эти годы специалисты предприятия возвели сотни объектов, сделав бренд "КСМ" одним из самых узнаваемых в республике.

Жилые дома и промышленные комплексы, дороги и мосты, малые гидроэлектростанции и гидросооружения, школы и детские сады, торговые центры и стадионы, скверы и памятники... Всего и не перечислить. Послужной список компании впечатляет, таким не может похвастаться ни одна другая строительная компания в Карелии и лишь немногие в Северо-Западном Федеральном округе страны. Если говорить о технической вооружённости предприятия, то это собственный завод по производству железобетонных изделий, завод по производству деревянных окон, дверей и встроенной мебели, собственная строительная лаборатория, цех металлоконструкций, большой парк современных строительных машин и механизмов. И, наконец, численный состав сотрудников компании превышает тысячу двести человек - это один из самых больших трудовых коллективов в республике. На сегодняшний день "Карелстроймеханизация" - единственная в республике строительная компания, способная работать практически во всех сегментах строительного рынка и решать задачи любого уровня сложности.

Так совпало, что в этот же день 50-летие своей профессиональной деятельности отмечает генеральный директор "КСМ" Николай Макаров. Первая запись в его трудовой книжке датирована 4 мая 1968 года.

Николай Макаров, генеральный директор компании КСМ: "Хочу от себя лично и от всех ныне работающих сотрудников компании выразить благодарность нашим ветеранам, тем, кто стоял у истоков предприятия и закладывал прочный фундамент "Карелстроймеханизации". Особых слов благодарности заслуживают наши многочисленные партнёры и заказчики, мы стараемся не подвести их доверие и ценим открытое и плодотворное сотрудничество. Мы уважаем конкурентов, благодаря в том числе им, мы постоянно находимся в процессе развития и совершенствования.

Я горд, что мне выпала честь руководить таким предприятием и таким коллективом - настоящими строителями, созидателями, профессионалами. Наша компания многогранна. Она, как живой организм, растёт, развивается, дышит. Наша компания – это люди, которые делают общее дело, те, кто стоял у истоков, кто трудится сегодня и подхватит эстафету завтра. За прошедшие 55 лет в компании «КСМ» работали тысячи специалистов, суммарному опыту которых нет равных в Карелии. Всех нас объединяет большая и важная цель – сделать жизнь людей комфортнее, спокойнее, лучше. В этом ключе мы и будем работать дальше. Нам ещё есть, к чему стремиться!»

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