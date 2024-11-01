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Большой крестный ход состоялся в Петрозаводске в День народного единства

Новости. Общество
14:25, 04 Ноября 2024
фото: Управление пресс-службы правительства РК

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В столице Карелии День народного единства начался с общегородского крестного хода.

4 ноября в России отмечают День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери. Эта икона считается символом единства, сплочения и защиты народа. Именно она участвовала в событиях XVII века, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов.

Молитвенное шествие проследовало от собора Александра Невского до площади Кирова.

Своим участием в общенародном молитвенном шествии жители Карелии выразили поддержку бойцам, которые мужественно защищают Родину в зоне СВО, а также продемонстрировали единство многонационального и поликонфессионального народа Карелии. Ранее состоялась божественная литургия в Александро-Невском кафедральном соборе, которую совершил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Затем участники крестного хода прошли от кафедрального собора по проспекту Александра Невского до площади Кирова, где был завершён праздничный молебен. Возглавил молитвенное шествие Казанский образ Пресвятой Богородицы, подаренный президентом России Владимиром Путиным в 2009 году Сретенскому храму г. Петрозаводска.

Сразу после этого на площади Кирова начался праздничный митинг-концерт.

– Мы должны помнить нашу историю, черпать из подвига наших предков силы, чтобы снова противостоять тому злу, которое идет с Запада. Я уверен, что все вместе, объединившись, мы одержим Победу. Мы сделаем все, чтобы наши дети, наши внуки жили в свободной стране. С праздником! С Днем народного единства! – поздравил собравшихся Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Праздничные мероприятия продолжаются – в течение дня на площади Кирова будет проходить осенний фестиваль «Марьяне». Здесь каждый сможет найти занятие по душе – со сцены звучат любимые песни о Родине в исполнении городских творческих коллективов и солистов, на территории праздника гостям фестиваля предлагают принять участие в интерактивных программах и творческих занятиях, согреться горячим карельским морсом, продегустировать свежую выпечку, карельские ягоды и мед на выставке-продаже, приобрести красочные сувениры на ярмарке декоративно-прикладного искусства.

Ярким событием праздника по традиции станет карельский танец «Крууга», который объединит гостей фестиваля в большом праздничном хороводе.

4 ноября праздничные мероприятия проходят во всех районах и округах Карелии.

 
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