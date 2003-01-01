Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

В поселке Ильинский Олонецкого района построена и готова к открытию новая врачебная амбулатория.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, это самое крупное здание подобного типа, введенное в строй в республике в этом году. Площадь амбулатории составляет 410 квадратных метров.

В новом медицинском учреждении разместятся кабинеты педиатра, терапевта, стоматолога, гинеколога, а также массажный и физиотерапевтический кабинеты, процедурная и другие помещения. Для обеспечения бесперебойной работы рядом с амбулаторией установлен дизельный генератор на случай возможных отключений электроэнергии.

Новая амбулатория будет обслуживать жителей поселка Ильинский и близлежащих населенных пунктов — почти три тысячи человек. Сейчас проходят необходимые административные процедуры: получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирование.

Строительство велось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2025-м году в республике в рамках этой программы планируется приобрести еще восемь зданий для врачебных амбулаторий и одиннадцать для фельдшерско-акушерских пунктов.

