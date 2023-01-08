Бомбоубежища Петрозаводска способны вместить всего 25 тысяч человек, сообщили в мэрии

Власти Петрозаводска в случае необходимости будут создавать дополнительные защитные сооружения гражданской обороны.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации начальник Управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов.

«Имеющихся защитных сооружений, естественно, недостаточно. Их всего 170 штук, и общая их вместимость составляет порядка 25 тыс. человек. Численность населения города — 188 тыс… Законодатель допускает создание защитных сооружений в помещениях подземного пространства, подвальных помещениях, в цокольных этажах и на первых этажах зданий. В случае необходимости мы будем повышать фонд защитных сооружений таким способом. Будет дана команда, и будут обустраиваться защитные сооружения в имеющихся зданиях», — пояснил Виноградов.

По его словам, защитные сооружения делятся на убежища и укрытия. Для большинства населения в случае необходимости будут создаваться укрытия.