Бомж из Петрозаводска хотел заработать на краденом кофе

Безработный петрозаводчанин решил обогатиться, украв несколько банок кофе из сетевого магазина в Октябрьском районе.
Безработный 32-летний петрозаводчанин, не имеющий определённого места жительства, решил заработать денег на продаже краденого кофе, сообщили в МВД по Карелии.
— В вечернее время он зашёл в один из сетевых магазинов в Октябрьском районе и долго выбирал товары. В результате получасового нахождения в торговом зале мужчина остановился у стеллажа с кофейными напитками. Выбрал четыре банки с растворимым кофе, спрятал их под одежду и покинул магазин без оплаты товара. Ущерб составил 2 999 рублей, — рассказали там.
Как пояснил фигурант, похищенные продукты он планировал продать. Теперь в отношении него возбуждено дело о краже.
— Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, — пояснили в полиции.
