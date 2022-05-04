Бомж из Санкт-Петербурга украл старинную икону в Карелии

В Пряжинском районе местный житель лишился антиквариата, украшений и денег, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Пряжинского района задержали подозреваемого в краже. Ему инкриминируется хищение старинной иконы, датированной началом 20 века, православного креста высотой не менее 15 сантиметров, золотых серег и наличности.

О преступлении в полицию сообщил 62-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный проник в его дом и совершил кражу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен племянник потерпевшего — нигде не трудоустроенный 32-летний ранее судимый мужчина без определённого места жительства. Он рассказал, что знал про доставшийся дяде в наследство антиквариат поэтому, когда возникла нужда в деньгах, приехал на малую родину.

Фигурант дождался, пока хозяина не будет дома, и с помощью отмычки проник в помещение, откуда похитил все, что представляло ценность. В дальнейшем он уехал в Санкт-Петербург, где сбыл похищенное.

По словам подозреваемого, выручить удалось порядка 350 тысяч рублей, которые впоследствии были потрачены на личные нужды.

В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения похищенного. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.