Бомж устроил пожар в подвале жилого дома в Петрозаводске

В Пятом поселке произошел пожар в подвале жилого дома, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду, 18 апреля, в 21.45 на ул. Пограничная, произошел пожар в подвале многоквартирного жилого дома.

В результате повреждены постельные принадлежности и стена в подвальном помещении на общей площади 0,2 кв.м.

Причина: неосторожное обращение с огнем.

Виновный, ущерб устанавливаются.