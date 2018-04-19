Бомж устроил пожар в подвале жилого дома в Петрозаводске

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В Пятом поселке произошел пожар в подвале жилого дома, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшую среду, 18 апреля, в 21.45 на ул. Пограничная, произошел пожар в подвале многоквартирного жилого дома.
В результате повреждены постельные принадлежности и стена в подвальном помещении на общей площади 0,2 кв.м.
Причина: неосторожное обращение с огнем.
Виновный, ущерб устанавливаются.
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