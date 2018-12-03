Бомжа-наркодилера из Карелии, пойманного финскими пограничниками, будут судить

Финские пограничники поймали бомжа из Сортавалы, ранее промышлявшего наркотиками, сообщили в прокуратуре Карелии.

Санкция данной статьи предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В октябре 35-летний житель Карелии без определенного места жительства нарушил Государственную границуРФ, желая воссоединиться со своими близкими родственниками, постоянно проживающими в Финляндии.

Нарушитель, не имеющий документов на право выезда, миновал открытые пункты пропуска через государственную границу, преодолел участок оградительного забора инженерно-технических сооружений и перебрался через границу на территорию Финляндии.

Вскоре он был задержан финскими пограничниками и передан российской стороне.

Примечательно, что ранее нарушитель течение нескольких лет проживал в Финляндии, имел там вид на жительство, однако был выдворен в связи с тем, что занимался незаконным оборотом наркотических средств.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит срок до 2 лет.