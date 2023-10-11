«Борьба была напряженной», — осужденные в Петрозаводске играли в нарды

Среди осужденных к принудительным работам прошел турнир по игре в нарды.

О состоявшихся играх в нарды среди осужденных рассказали в пресс-службе УФСИН Карелии.

В соревнованиях приняли участие граждане, осужденные к принудительным работам и отбывающие наказание в исправительном центре № 2 Петрозаводска.





«Это игра, в которую увлеченно играют люди самых разных возрастов. Она достаточно динамичная, развивающая логику, тренирующая ум. Поэтому борьба за победу была напряженной, турнир вызвал большой интерес у осужденных», — рассказали в УФСИН Карелии.

Всего в мероприятии приняли участие 24 человека.



Победителя турнира определили по олимпийской системе. Ему и призерам вручили почетные грамоты.