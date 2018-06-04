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Новости. Общество
13:06, 04 Июня 2018

Борьба с Алихановым закончилась победой над жителями Древлянки

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Созданная Девлетом Алихановым общественная организация "Попечительский совет Древлянки" официально прекращает свое существование.

Девлет Алиханов, уже находясь в местах лишения свободы, принял решение о закрытии Попечительского совета Древлянки - известной общественной организации, которую он создал, впервые став депутатом, и которой руководил на протяжении 16 лет. Последние три года в силу известных причин Попечительский совет не работает – после ареста по нелепому и незаконному обвинению Девлет Алиханов был вынужден остановить все свои благотворительные проекты и закрыть общественную приемную на Древлянке. Созданный им уникальный механизм  взаимодействия с жителями и оказания реальной помощи населению был уничтожен теми, кто развернул войну против яркого и сильного политика. Но борьба с Алихановым закончилась победой над жителями Древлянки.

Судите сами, вместе с приемной закрылась бесплатная юридическая служба, - теперь жителям Древлянки некуда жаловаться на проблемы и негде получить консультацию. Перестали финансироваться кружки для  пенсионеров, мероприятия в школах и садиках, прекратилась поддержка ветеранов и талантливой молодежи. Ранее отремонтированные дороги снова пришли в негодность – Лесной проспект, Березовая аллея и Лососинское шоссе выглядят, как после бомбежки, и некому обратить на это внимание властей. 

Раньше этот механизм взаимодействия с жителями через общественную организацию на уровне отдельно взятого микрорайона работал как часы. Но за годы, что Алиханов провел за решеткой, а Попечительский совет не работает, ничего взамен не только на Древлянке, но и во всем городе так и не было придумано. Стоит ли удивляться, что горожане зачастую не могут найти своего депутата, а, тем более, добиться от него помощи или решения проблемы.

Понятно, что очень многое в Попечительском совете держалось на Алиханове – его энтузиазме, неравнодушии, искреннем желании помочь людям. Конечно, немаловажную роль сыграл его авторитет в органах власти, организаторские способности, умение сплотить вокруг себя команду единомышленников. И именно поэтому бесконечно жаль, что в угоду чьим-то политическим амбициям все это было разрушено всего за несколько месяцев.  Кому от этого стало лучше? Уж точно не жителям Древлянки, которые до сих пор с благодарностью вспоминают Попечительский совет.

Сегодня мы хотим напомнить нашим читателям историю Попечительского совета Древлянки и рассказать о том, как работала единственная в своем роде общественная организация.  

Подробнее – в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2018-06-04 14:19:58
Жители Древлянки стали такими же жителями, как и всё остальное население города.
grigorjev
2018-06-04 14:03:21
Уничтожено гражданское общество - грубое нарушение Конституции России. Я многократно сообщал Путину, Чайке и другим высшим: В КАРЕЛИИ - беспредел! Команда худого виновна во всех смертных грехах.
кир
2018-06-04 13:52:53
"Столица" тоже зависела от фигуранта. Эхо осталось.
Доктор Лень
2018-06-04 13:38:40
User, "Дружба с чекистом - деньги на ветер!" А я типа в отпуску...
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