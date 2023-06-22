Борьба с дефектами на трассе «Кола» не позволит автомобилистам разогнаться

Дорожники до конца осени продлили ограничения скорости движения по федеральной трассе в двух районах Карелии.
По информации ФКУ Упрдор «Кола», ограничения скорости не более 70 км/ч продлили на двух участках федеральной трассы.
Это отрезки с 406 по 409 километр в районе поселка Матросы в Пряжинском районе и с 437 по 462 километр около Шуи в Прионежье.
Ограничения скорости действуют из-за ремонтных работ по устранению дефектов, их продлили на срок не позднее 1 ноября этого года, сообщили в паблике Упрдор Карелии.
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