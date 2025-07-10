здоровье работа экология
реклама на сайте
В ПетрГУ рассказали, за что форелеводу Николаю Федоренко присвоено звание Почетного доктора
10.07.2025 14:55
Компания «Баренц групп» поможет переехать из квартиры в спальном районе в центр Петрозаводска
Сегодня 13:59

Борьба с запахом: АО «ПКС-Водоканал» тестирует новые биопрепараты

Новости. Общество
23:05, 11 Июля 2025
фото: © «ПКС-Водоканал»

Новости партнеров

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» совместно с научной группой продолжают искать способы снижения неприятных запахов от канализационных очистных сооружений (КОС) Петрозаводска.

Технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук совместно с доктором технических наук ПетрГУ Еленой Графовой посетили КОС Петрозаводска в рамках исследования способов снижения концентрации неприятных запахов от КОС. Также прибыл независимый эксперт Дмитрий Данильев, в составе группы он осмотрел бурты и дал свои рекомендации. 

3 июля замерили показатели бурта с добавлением препарата «Экобактер», а также заложили на одной из карт бурт с новым реагентом от компании «Биотехсоюз», содержащий бактерии, окисляющие серосодержащие соединения. 

Замеры также произвели на готовой продукции и опилках. Готовая продукция замерялась, поскольку она не источает запах – то есть является эталоном, к которому мы стремимся. 

Основная задача на сегодняшний день – определить реагент, который в кратчайшие сроки приведет к нужному результату и избавит от неприятного запаха сероводорода, меркаптана и формальдегида.

– Мы продолжаем добавлять реагенты и производить замеры. Если мы выйдем на те показатели, которые получили сегодня на готовой продукции, то проблему с неприятным запахом можно будет считать решенной, – отметил Виталий Остапчук. 

15 июля в 10:00 будут производиться замеры концентрации запаха буртов на КОС, на котором смогут поприсутствовать все желающие. Записаться можно, написав в сообщения сообщества «РКС-Петрозаводск» во ВКонтакте. Всех желающих будут ждать во вторник на территории Выгойнаволок. 

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» напоминает, что стремится к комплексному решению проблемы, сочетая нейтрализацию запахов с уменьшением их образования.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2025, 10:50
Магнитная буря началась на Земле
10.07.2025, 09:45
В России появятся новые основания для лишения гражданства
07.07.2025, 18:40
Форель, карп и угорь не прижились, зато судак адаптировался в карельских водоемах
04.07.2025, 20:30
Стали известны подробности страшного ДТП в Пряжинском районе Карелии
08.07.2025, 19:35
Школьница из Петрозаводска попала на страницы нью-йоркского журнала моды
06.07.2025, 16:10
Странный лес на вершине горы в Карелии запечатлел фотограф

Чтиво

03.07.2025 12:25
Частная жизнь
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
26.06.2025 15:53
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко» стартовал в Петрозаводске
Сегодня 13:46
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение