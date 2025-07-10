Борьба с запахом: АО «ПКС-Водоканал» тестирует новые биопрепараты

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» совместно с научной группой продолжают искать способы снижения неприятных запахов от канализационных очистных сооружений (КОС) Петрозаводска.

Технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук совместно с доктором технических наук ПетрГУ Еленой Графовой посетили КОС Петрозаводска в рамках исследования способов снижения концентрации неприятных запахов от КОС. Также прибыл независимый эксперт Дмитрий Данильев, в составе группы он осмотрел бурты и дал свои рекомендации.

3 июля замерили показатели бурта с добавлением препарата «Экобактер», а также заложили на одной из карт бурт с новым реагентом от компании «Биотехсоюз», содержащий бактерии, окисляющие серосодержащие соединения.

Замеры также произвели на готовой продукции и опилках. Готовая продукция замерялась, поскольку она не источает запах – то есть является эталоном, к которому мы стремимся.

Основная задача на сегодняшний день – определить реагент, который в кратчайшие сроки приведет к нужному результату и избавит от неприятного запаха сероводорода, меркаптана и формальдегида.

– Мы продолжаем добавлять реагенты и производить замеры. Если мы выйдем на те показатели, которые получили сегодня на готовой продукции, то проблему с неприятным запахом можно будет считать решенной, – отметил Виталий Остапчук.

15 июля в 10:00 будут производиться замеры концентрации запаха буртов на КОС, на котором смогут поприсутствовать все желающие. Записаться можно, написав в сообщения сообщества «РКС-Петрозаводск» во ВКонтакте. Всех желающих будут ждать во вторник на территории Выгойнаволок.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» напоминает, что стремится к комплексному решению проблемы, сочетая нейтрализацию запахов с уменьшением их образования.