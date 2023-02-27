Борьба с запахом: Водоканал заключил договор на поставку «Мокрого барьера»

АО «ПКС-Водоканал» завершило конкурс на поставку системы «Мокрый барьер» для канализационных очистных сооружений (КОС).

Решение установить «мокрый барьер» на КОС Петрозаводска было принято с целью устранения неприятного запаха. АО «ПКС-Водоканал» внесло изменения в инвестиционную программу на 2023 год, и включили в нее закупку необходимого оборудования. Министерство строительства, ЖХК и энергетики РК утвердило изменения в инвестиционной программе.

Система «мокрого барьера» — это один из эффективных способов борьбы с неприятным запахом на канализационных очистных сооружениях. ООО «ОКС Групп», компания, которая выиграла конкурс и уже приступила к изготовлению оборудования, установила «Мокрый барьер» в Анапе, Москве, Чебоксарах, Сочи и даже в Казахстане. В этих районах оборудование в ходе эксплуатации показало свою эффективность. Изготовить систему для петрозаводских очистных сооружений должны не позднее апреля.

Смесь, которую будут распылять над иловыми картами петрозаводских КОС, представляет собой совокупность эфирных масел и органических соединений, извлечённых из растений. Благодаря работе раствора, запах не маскируется, а нейтрализуется, т. е. уничтожается. Дурнопахнующие газы превращаются в безвредный воздух.

Для распыления смеси по периметру иловых площадок установят форсунки, оборудование автоматической дозировки концентрата, насос с блоком управления и емкости для реагентов. Форсунки создадут завесу из мелкодисперсного тумана. Система индивидуально настраивается: регулируется время распылений и перерывы между ними в зависимости от силы запаха, направления ветра, температуры воздуха и влажности. На территории КОС также будет работать метеостанция.