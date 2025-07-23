Борьба со спамом, перерасчет пенсий и новые ГОСТы: что изменится в жизни россиян в августе

Рассказываем о самых важных изменениях.

С августа в России вступают в силу нововведения, которые коснутся миллионов жителей страны. Об этом спикер Госдумы Вячеслав написал в Telegram-канале.

Пенсионные изменения

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии. Максимальная прибавка составит 437 рублей. Те, кто уволился в июле, начнут получать полный размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат дополнительные выплаты — 17 815 и 8 908 рублей соответственно. Также проиндексируют пенсии шахтерам и летным экипажам.

Банковские счета для подростков

Несовершеннолетние 14-18 лет теперь смогут открывать счета только с письменного согласия родителей. Исключение — вступление в брак или процедура эмансипации (означает полную дееспособность молодого человека, проводится с участием органов опеки или в судебном порядке).

Борьба со спамом

Россияне получат право отказаться от нежелательных SMS-рассылок. Запрет можно оформить через личный кабинет у оператора связи или в салоне.

Новые ГОСТы

Вводятся новые стандарты для игрушек и школьных рюкзаков. Они устанавливают требования по безопасности, материалам и размерам.

Маркировка товаров

Полностью запрещается продажа немаркированных товаров легкой промышленности. Также начинается эксперимент по маркировке мясной продукции в том числе мясных субпродуктов и изделий из мясного жира. Он продлится до 28 февраля 2026 года.

Быстрые выплаты по ОСАГО

Страховые компании обяжут принимать электронные заявления о возмещении ущерба по автогражданке. Новые правила запрещают страховщикам затягивать выплаты в ожидании бумажных документов. Теперь сроки рассмотрения заявок будут строго регламентированы.

Другие нововведения

Кроме того, запускается система «Антикартель» для выявления сговоров на торгах. Упрощается процедура выплат по ОСАГО Разрешается создание компаний с одним учредителем Ужесточается контроль за операциями с драгметаллами.