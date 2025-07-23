здоровье работа экология
реклама на сайте
В «Talojarvi. Город у воды» завершается строительство еще одного дома
23.07.2025 10:05
Карелия получит около двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
16.07.2025 11:15

Борьба со спамом, перерасчет пенсий и новые ГОСТы: что изменится в жизни россиян в августе

Новости. Общество
10:30, 31 Июля 2025
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Новости партнеров

Рассказываем о самых важных изменениях.

С августа в России вступают в силу нововведения, которые коснутся миллионов жителей страны. Об этом спикер Госдумы  Вячеслав написал в Telegram-канале. 

Пенсионные изменения

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии. Максимальная прибавка составит 437 рублей. Те, кто уволился в июле, начнут получать полный размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат дополнительные выплаты — 17 815 и 8 908 рублей соответственно. Также проиндексируют пенсии шахтерам и летным экипажам.

Банковские счета для подростков

Несовершеннолетние 14-18 лет теперь смогут открывать счета только с письменного согласия родителей. Исключение — вступление  в брак или процедура эмансипации (означает полную дееспособность молодого человека, проводится с участием органов опеки или в судебном порядке).

Борьба со спамом

Россияне получат право отказаться от нежелательных SMS-рассылок. Запрет можно оформить через личный кабинет у оператора связи или в салоне.

Новые ГОСТы

Вводятся новые стандарты для игрушек и школьных рюкзаков. Они устанавливают требования по безопасности, материалам и размерам.

Маркировка товаров

Полностью запрещается продажа немаркированных товаров легкой промышленности. Также начинается эксперимент по маркировке мясной продукции в том числе мясных субпродуктов и изделий из мясного жира. Он продлится до 28 февраля 2026 года.

Быстрые выплаты по ОСАГО

Страховые компании обяжут принимать электронные заявления о возмещении ущерба по автогражданке. Новые правила запрещают страховщикам затягивать выплаты в ожидании бумажных документов. Теперь сроки рассмотрения заявок будут строго регламентированы.

Другие нововведения

Кроме того, запускается система «Антикартель» для выявления сговоров на торгах. Упрощается процедура выплат по ОСАГО Разрешается создание компаний с одним учредителем Ужесточается контроль за операциями с драгметаллами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.07.2025, 17:00
Возможен дождь и гроза: прогноз погоды на 30 июля
30.07.2025, 17:10
Карелию посетила основательница популярного маркетплейса Татьяна Ким
28.07.2025, 15:00
«Я уехал, потому что в Петрозаводске был невостребован». Режиссер Олег Липовецкий – о себе, выборе и лучшем в Москве театре «Шалом»
28.07.2025, 15:20
«Я уехал, потому что в Петрозаводске был невостребован». Режиссер Олег Липовецкий – о себе, выборе и лучшем в Москве театре «Шалом»
30.07.2025, 11:20
Трое братьев из Карелии планируют вырастить около 11 тонн клубники
30.07.2025, 17:00
Грозы и жара до +32°: к каким погодным аномалиям готовиться жителям Карелии 31 июля

Чтиво

28.07.2025 15:00
Частная жизнь
«Я уехал, потому что в Петрозаводске был невостребован». Режиссер Олег Липовецкий – о себе, выборе и лучшем в Москве театре «Шалом»
Московский театр «Шалом», которым руководит уроженец Питкяранты, известный петрозаводский актер, режиссер и продюсер Олег Липовецкий, признан лучшим в Москве.
Остров Заонежье. Как журналист, фотограф и барин в Кижские шхеры ходили
25.07.2025 14:15
Ловушка для самокатов: как из набережной Петрозаводска сделали место охоты на отдыхающих
25.07.2025 08:20
архив чтиво

Медиа

Июльская жара в Петрозаводске
22.07.2025 18:00
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение