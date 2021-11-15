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Борьба за лучшее новогоднее окно в Петрозаводске продолжается

Новости. Общество
15:41, 01 Января 2022
фото: администрация Петрозаводска

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В разгаре голосование за лучшее новогоднее оформление на городском конкурсе иллюминации «Волшебный свет», сообщает администрация Петрозаводска.

Выбрать своих фаворитов жители карельской столицы могут до 13 января.
На сайте Администрации Петрозаводска продолжается голосование за лучшие работы городского конкурса иллюминации «Волшебный свет». Победителей выбирают в четырёх номинациях:

1) «Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд»;

2) «Рождественское окно» – новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов, с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд;

3) «Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна»;

4) «Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна».

Сделать свой выбор можно по ссылке: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/feedba...

Открытое голосование за претендентов на победу продлится до 13 января. Для участия в нём необходимо подписаться на страницу Администрации Петрозаводска в социальной сети «ВКонтакте». Итоги проекта подведут до 30 января. Все подробности можно найти в Положении о проведении конкурса в прикрепленном файле.

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