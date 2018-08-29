Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
09:46, 29 Августа 2018

Борис Грачевский привезет в Карелию фильмы для детей и новые выпуски "Ералаша"

По теме

Интерактивные программы в музее "Кижи"
29.08.18 09:41
Кижи школьнику и студенту ближе
28.08.18 09:20
В Петрозаводск в сентябре съедутся российские и зарубежные театры на фестиваль для молодых
27.08.18 07:25
Все новости
Загрузка...

Осенью в Карелии высадится "звездный десант" российских кинематографистов, популярных актеров театра и кино. В Петрозаводске, Сортавале, Медвежьегорске и Сегеже с 7 по 11 сентября будет проходить благотворительный кинофорум "Детский КиноМай".

"КиноМай" приезжает в Кнашу республику уже во второй раз. Программа кинофорума традиционно включает в себя художественные фильмы для детей, снятые за последние годы.

"Киноленты для детей "В небо за мечтой" (режиссер И. Перин), "Осенью 41-го" (режиссер Е. Борисова), "Семицветик" (режиссер Е. Трусевич), "Это твой день" (режиссер О. Массарыгин), "Мы с дедушкой" (режиссер А. Кулямин) – разных жанров, здесь есть и приключенческое, и историческое кино. Но все фильмы, которые увидят юные зрители Карелии, так или иначе посвящены теме становления личности, теме духовного взросления", - говорится в анонсе мероприятия.

Второй раз приедет к юным зрителям Карелии художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский. Он привезет новые серии детского юмористического киножурнала. Гостями кинофорума станут: заслуженные артистки России Татьяна Яковенко и Валентина Светлова, почетный деятель искусств Москвы Александр Кольцов, астролог и писатель Тамара Глоба, сценарист Анна Пендраковская, актеры театра и кино: Екатерина Белоцерковская, Серафима Красникова, Анна Куркова, Андрей Носков и Анна Малышева, Артем Тульчинский, режиссер и киновед Алексей Левшин, актриса и писательница Ирина Чернова, продюсер Дмитрий Шаров.

"Актер и режиссер Егор Климович привезет в Карелию сразу два своих документальных фильма "Правило Кубертена" и "Нормандия-Неман. Монолог". Фильмы, затрагивающие историческую тему и острую социальную тему допинга в большом спорте, бесспорно, будут интересны воспитанникам детских спортивных школ", - отмечают организаторы.

В день открытия кинофорума распахнет свои двери Музыкальный театр Карелии для ребят из общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов и социально-реабилитационных центров. Кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи будут проходить сразу на нескольких площадках Петрозаводска: в центре культуры "Премьер", Национальной библиотеке , клубе "Точка кипения", ПетрГУ, Детской школе искусств, Городском доме культуры.

Состоятся поездки творческой группы кинофорума в Сортавалу, Медвежьегорск и Сегежу.

В рамках кинофорума с участием "звездных волонтеров" в социально-реабилитационном центре "Надежда" и Медвежьегорской районной больнице предполагается открытие пяти игровых комнат от благотворительного фонда "Детский мир".

"Также адресная материальная помощь будет оказана трем детским учреждениям на общую сумму 850 000 рублей – Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №8 (г.Олонец), Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5 (г.Сегежа), Национальной библиотеке Республики Карелия. Они получат в подарок необходимое для работы оборудование", - сказано в анонсе "КиноМая".

По теме

Интерактивные программы в музее "Кижи"
29.08.18 09:41
Кижи школьнику и студенту ближе
28.08.18 09:20
В Петрозаводск в сентябре съедутся российские и зарубежные театры на фестиваль для молодых
27.08.18 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами

Аналитика

27.08.2018 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 10
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Без смирения и апатии 1
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»