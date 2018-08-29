Борис Грачевский привезет в Карелию фильмы для детей и новые выпуски "Ералаша"

Осенью в Карелии высадится "звездный десант" российских кинематографистов, популярных актеров театра и кино. В Петрозаводске, Сортавале, Медвежьегорске и Сегеже с 7 по 11 сентября будет проходить благотворительный кинофорум "Детский КиноМай".

"КиноМай" приезжает в Кнашу республику уже во второй раз. Программа кинофорума традиционно включает в себя художественные фильмы для детей, снятые за последние годы.

"Киноленты для детей "В небо за мечтой" (режиссер И. Перин), "Осенью 41-го" (режиссер Е. Борисова), "Семицветик" (режиссер Е. Трусевич), "Это твой день" (режиссер О. Массарыгин), "Мы с дедушкой" (режиссер А. Кулямин) – разных жанров, здесь есть и приключенческое, и историческое кино. Но все фильмы, которые увидят юные зрители Карелии, так или иначе посвящены теме становления личности, теме духовного взросления", - говорится в анонсе мероприятия.

Второй раз приедет к юным зрителям Карелии художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский. Он привезет новые серии детского юмористического киножурнала. Гостями кинофорума станут: заслуженные артистки России Татьяна Яковенко и Валентина Светлова, почетный деятель искусств Москвы Александр Кольцов, астролог и писатель Тамара Глоба, сценарист Анна Пендраковская, актеры театра и кино: Екатерина Белоцерковская, Серафима Красникова, Анна Куркова, Андрей Носков и Анна Малышева, Артем Тульчинский, режиссер и киновед Алексей Левшин, актриса и писательница Ирина Чернова, продюсер Дмитрий Шаров.

"Актер и режиссер Егор Климович привезет в Карелию сразу два своих документальных фильма "Правило Кубертена" и "Нормандия-Неман. Монолог". Фильмы, затрагивающие историческую тему и острую социальную тему допинга в большом спорте, бесспорно, будут интересны воспитанникам детских спортивных школ", - отмечают организаторы.

В день открытия кинофорума распахнет свои двери Музыкальный театр Карелии для ребят из общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов и социально-реабилитационных центров. Кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи будут проходить сразу на нескольких площадках Петрозаводска: в центре культуры "Премьер", Национальной библиотеке , клубе "Точка кипения", ПетрГУ, Детской школе искусств, Городском доме культуры.

Состоятся поездки творческой группы кинофорума в Сортавалу, Медвежьегорск и Сегежу.

В рамках кинофорума с участием "звездных волонтеров" в социально-реабилитационном центре "Надежда" и Медвежьегорской районной больнице предполагается открытие пяти игровых комнат от благотворительного фонда "Детский мир".

"Также адресная материальная помощь будет оказана трем детским учреждениям на общую сумму 850 000 рублей – Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №8 (г.Олонец), Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5 (г.Сегежа), Национальной библиотеке Республики Карелия. Они получат в подарок необходимое для работы оборудование", - сказано в анонсе "КиноМая".