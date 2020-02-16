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Борис Моисеев получает одну из самых больших пенсий среди артистов

Новости. Общество
21:20, 16 Февраля 2020
фото: Лилия Шарловская / mk.ru
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Стало известно, какую пенсию получает известный певец Борис Моисеев.

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил, сколько получает его подопечный от государства. Судя по всему, Борис Моисеев — своеобразный лидер среди звезд отечественного шоу-бизнеса, которые уже вышли на заслуженный отдых. Его пенсия равна 55 тысячам рублей.

"У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России. Борис Михайлович такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека", - сказал Сергей Горох.

Отметим, что до этого самым "богатым пенсионером" считался актер Станислав Садальский. Он рассказывал, что его пенсия составляет 50 тысяч рублей. Основная ее часть — также надбавка от мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее некоторые другие звезды озвучили свои пенсии. К примеру, Евгений Петросян получает от государства чуть больше двадцати тысяч рублей. Телеведущая Елена Ханга — 23 тысячи. Причем она отмечала, что ей не хватает этих денег на жизнь.

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