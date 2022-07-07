Бородатый велосипедист сбил ребенка в Петрозаводске (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев наезда велосипедиста на ребенка.

ЧП произошло в понедельник, 11 июля, в 12.04 в районе дома № 5 по Лесному проспекту в Петрозаводске. На тротуаре, неустановленный велосипедист сбил ребёнка 2009 года рождения. В результате ребенок получил травму, назначено лечение. Велосипедист место происшествия покинул, в ГИБДД не сообщил.

По предварительным данным, велосипедом управлял мужчина, на вид 50-60 лет, с бородой, был в желтой кепке и с рюкзаком на спине.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».