"Бородинский" решил создать новые рабочие места

Министерство экономического развития Карелии и ООО "Фудстор" (бренд "Бородинский") намерены подписать соглашение о сотрудничестве.

Детали проекта документа "Вестям Карелии" сообщили в пресс-службе министерства.

В числе обязательств ООО "Фудстор", перечислены, например, создание не менее 2 новых рабочих мест во вновь открываемых объектах торговой сети, а также содействие в переговорах с товаропроизводителями о недопущении необоснованного роста цен на перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров.

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