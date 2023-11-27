Бороться с сугробами лучше современными методами

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фото: ТМК-Инструмент

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На смену лопате приходит снегоуборщик.

Снегопад снова завалил Карелию и, судя по всему, природа не собирается останавливаться. По сообщению МЧС, если 27 ноября метели бушевали на юге республике, то 28 и 29 их стоит ждать по всей нашей необъятной территории.

Прошлый снегопад заставил петрозаводчан вспомнить старую истину: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Несколько жителей Птицефабрики были вынуждены скидываться и нанимать трактор, чтобы почистить двор и прилегающую улицу.

На помощь тем, кто должен чистить снег самостоятельно приходит современная техника. Читатели проекта «Жизнь и кошелек» испытали некоторые образцы и поделились своим мнением.

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