Бороться с сугробами лучше современными методами

На смену лопате приходит снегоуборщик.

Снегопад снова завалил Карелию и, судя по всему, природа не собирается останавливаться. По сообщению МЧС, если 27 ноября метели бушевали на юге республике, то 28 и 29 их стоит ждать по всей нашей необъятной территории.

Прошлый снегопад заставил петрозаводчан вспомнить старую истину: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Несколько жителей Птицефабрики были вынуждены скидываться и нанимать трактор, чтобы почистить двор и прилегающую улицу.

На помощь тем, кто должен чистить снег самостоятельно приходит современная техника. Читатели проекта «Жизнь и кошелек» испытали некоторые образцы и поделились своим мнением.