«Борщевой набор» в Карелии подешевел дважды за месяц

Стоимость овощей, входящих в так называемый, «борщевой» набор в Карелии дважды снижалась в течение августа.

Очередное понижение цен произошло в последнюю неделю августа.

Картофель подешевел сразу на 5%. Средняя цена на него составила 35 рублей 80 копеек за килограмм. Стоимость свёклы снизилась на 2% — до 26 рублей 94 копейки.

Цены на свежие помидоры сократились 2,3% (до 120 рублей 37 копеек), капусту — на 1,3% (до 26 рублей 37 копеек), морковь — на 1,4% (до 48 рублей 41 копейки за килограмм).