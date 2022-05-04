890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
В поселке Карелии простились с земляком, погибшим на Украине (ФОТО)
12.05.2022 15:27
Некоторым пенсионерам увеличат размер выплат с 1 июня
Сегодня 00:10
В соцсети выясняют, кто разрыл свежую могилу на кладбище в районе Карелии
12.05.2022 13:59
По дороге на водопад в Карелии можно «прокачать тачку» (ВИДЕО)
12.05.2022 13:29

«Борщевой набор» в магазинах Карелии продолжает дешеветь

Новости. Общество
09:37, 13 Мая 2022
фото: © freepik

Новости партнеров

Цены на овощи из так называемого «борщевого» набора в Карелии за неделю снова снизились.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен за период с 30 апреля по 6 мая, проведенного Карелиястатом в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше.

Например, капуста белокочанная свежая подешевела на 3,8% — в среднем, до 86 рублей 91 копейки за килограмм.

Средняя цена на свёклу столовую снизились на 3,7% (до 69 рублей 89 копеек), помидоры свежие — на 2,5% (209 рублей 81 копейка).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2022, 15:24
С 11 мая подъехать к Петрозаводску станет сложнее
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
10.05.2022, 13:19
Стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая
07.05.2022, 12:01
«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков
09.05.2022, 22:11
Салют в честь Дня Победы в Петрозаводске в этом году прогремел не там, где обычно 
06.05.2022, 16:27
Сильный ветер обрушится на Карелию в субботу

Аналитика

11.05.2022 13:55
Политкухня
Дорогие народные избранники
«Столица на Онего» изучила декларации депутатов и сенаторов из Карелии и выяснила, у кого из них самые высокие доходы.
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
«Спасибо за Победу!»
08.05.2022 08:33
Продажа «автохлама» или коррупция?
06.05.2022 18:00
Везет с «Петровичем»
06.05.2022 17:23
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.