«Борщевой набор» в магазинах Карелии продолжает дешеветь

Цены на овощи из так называемого «борщевого» набора в Карелии за неделю снова снизились.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен за период с 30 апреля по 6 мая, проведенного Карелиястатом в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше.

Например, капуста белокочанная свежая подешевела на 3,8% — в среднем, до 86 рублей 91 копейки за килограмм.

Средняя цена на свёклу столовую снизились на 3,7% (до 69 рублей 89 копеек), помидоры свежие — на 2,5% (209 рублей 81 копейка).