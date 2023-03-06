Ботанический сад Петрозаводска выращивает конские каштаны

Питомник Ботанического сада предлагает жителям республики украсить свои дворы и дачи саженцами конских каштанов.

В Карелии могут расти каштаны, но не все себя хорошо покажут, а только каштан конский северной репродукции. Питомник Ботанического сада предлагает саженцы конских каштанов, выращенных из семян, собранных в наших местных условиях. Об этом пишут в официальном паблике Ботанического сада ПетрГУ.

«Растения уже прошли первичный отбор на морозостойкость, несколько лет успешно росли и зимовали в нашем саду. Предлагаем украсить свои дворы и приусадебные участки этим прекрасным декоративным деревом», — говорится в сообщении сада.