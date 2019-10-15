Ботокс может лишить женщин удовольствия от секса, считает эксперт

Уколы ботокса способны навредить здоровью представительниц слабого пола.

К такому выводу пришел зарубежный психолог Майкл Льюис, пишет издание "Актуальные новости".

Специалист проверил свою теорию, проведя научный эксперимент, в котором согласились принять участие 24 женщины. Он наблюдал за тем, как изменялась эмоциональное состояние испытуемых после уколов ботокса. Психолог сравнил полученные результаты с показателями, зафиксированными в контрольной группе, где осуществлялись другие манипуляции.

В итоге эксперт пришел к выводу, что процедуры с использованием ботокса способны существенно снижать степень удовольствия, получаемого во время оргазма. Отмечается, что такой эффект наблюдается только в случае действия данных инъекций. Другие разновидности "уколов красоты" не обладают соответствующей особенностью.