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Новости. Общество
23:30, 15 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Ботокс может лишить женщин удовольствия от секса, считает эксперт

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Уколы ботокса способны навредить здоровью представительниц слабого пола.

К такому выводу пришел зарубежный психолог Майкл Льюис, пишет издание "Актуальные новости". 

Специалист проверил свою теорию, проведя научный эксперимент, в котором согласились принять участие 24 женщины. Он наблюдал за тем, как изменялась эмоциональное состояние испытуемых после уколов ботокса. Психолог сравнил полученные результаты с показателями, зафиксированными в контрольной группе, где осуществлялись другие манипуляции.

В итоге эксперт пришел к выводу, что процедуры с использованием ботокса способны существенно снижать степень удовольствия, получаемого во время оргазма. Отмечается, что такой эффект наблюдается только в случае действия данных инъекций. Другие разновидности "уколов красоты" не обладают соответствующей особенностью.

 

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