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Новости. Общество
23:30, 29 Марта 2018

Ботокс убивает у женщин желание заниматься сексом

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Американские биологи предупредили представительниц прекрасного пола о нежелательных последствиях ботокса.

По словам ученых, ботулотоксин оказывает отрицательное воздействие на сексуальную активность женщин, пишет Мир24.

Попадая в организм, ботокс активизирует гормоны, которые купируют чувство возбуждения и подавляют потребность в интиме в целом. Например, в некоторых странах с помощью инъекций этого вещества даже лечат дам, страдающих от синдрома постоянного сексуального возбуждения: препарат блокирует спинной нерв, который обеспечивает чувствительность клитора.

Кроме того, говорят специалисты, "застывшая маска", образующаяся на лице, если переборщить с ботулотоксином, может охладить пыл и самого мужчины. Так, парализуя мышцы лица, женщины уже не могут должным образом владеть мимикой и выражать свои чувства, в связи с чем теряют к себе внимание сильного пола, поскольку в большей степени мужчины реагируют на эмоциональную составляющую.

Негативно ботокс влияет и на иммунную систему, воспринимающую вещество как инородное тело, и бросает все силы на то, чтобы вывести препарат. В результате снижается общее состояние здоровья и возможность противодействовать болезням.

Эксперты также отмечают, что у 20% клиентов из-за «инъекций красоты» могут появиться раздражения и воспаления.

Учитывая все факторы, ученые советуют дамам перед применением ботокса хорошо взвесить все "за" и "против".

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