Божество Кегри посетило сельхозярмарку в центре Петрозаводска (ФОТО)

Узнали, чем торгуют на ярмарке, которая развернулась в центре Петрозаводска на площади Кирова.

Сегодня на площади Кирова открылась ярмарка, где местные производители представили свои товары. Ярмарка будет работать с 23 по 25 сентября — ежедневно с 12 до 19 часов.

На ней можно приобрести овощи, мясо, молочную продукцию, рыбу, мед и выпечку.

В субботу, по словам организаторов, с 13 до 15 часов на площади Кирова запланирована праздничная программа, посвященная Дню Кегри. Кегри — это мифологическое божество. Для предков День Кегри знаменовал окончание старого и начало нового хозяйственного года. Это праздник урожая и завершения сезонных сельскохозяйственных работ.

Во время праздничной программы для гостей выступят творческие коллективы, а семьи смогут поучаствовать в развлекательных интерактивах. Кроме того, всех желающих ждёт угощение ухой из форели, приготовленной на открытом огне.

Также в субботу Минсельхоз проведет среди посетителей конкурс «Наш карельский урожай» по трём номинациям: «Картофель-великан», «Свёкла-гигант», «Морковь-чемпион».