Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным

Питкярантский суд расторг брак между жительницей Карелии и гражданином Египта. Оба не были даже знакомы.
В суд обратился прокурор Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Он просил признать брак между жительницей Питкярантского округа и гражданином Египта недействительным.
В результате проверки ведомства стало известно, что иностранный гражданин через доверенное лицо заплатил «фиктивной супруге» денежное вознаграждение за регистрацию брака. Известно, что друг друга они не знали, совместно не проживали, общее хозяйство не вели.
— Анализируя представленные доказательства, суд пришел к выводу, что брак, заключенный между ответчиками является фиктивным, и поскольку целью заключения брака явилось не создание семьи, а получение гражданином Египта разрешения на временное проживание в России, Питкярантский городской суд признал брак недействительным, аннулировал запись акта о расторжении брака, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
Решение суда вступило в законную силу.