«В фильме главный герой — отец. И это неправильно»: Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»
20 октября, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Новости

В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский

17:20

Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября

17:00

Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан

16:55

Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны

16:40

Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице

16:40

Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным

16:20

Нейросеть «Алиса» стала доступна пользователям мессенджера МАХ

16:15

Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»

16:05

Взявший Берлин ветеран из Петрозаводска отметил столетний юбилей

15:45

Всероссийский культурный форум малых народов открылся в Петрозаводске

15:30

Жители Карелии потеряли деньги при покупке квадроцикла и дисков в сети

15:10

Водитель иномарки пострадал в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске

14:50

Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды

14:15

«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом

14:00

Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу

13:50

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании

13:38

«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже

13:20

Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

13:00

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»

12:47

В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию

12:30

Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка

12:15

За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»

12:00

Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

11:40

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

11:30

Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллебус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10

В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

23:00

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00
Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным
Сегодня 16:20 Суды
Питкярантский суд расторг брак между жительницей Карелии и гражданином Египта. Оба не были даже знакомы.

фото: © pixabay.com

В суд обратился прокурор Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Он просил признать брак между жительницей Питкярантского округа и гражданином Египта недействительным.

В результате проверки ведомства стало известно, что иностранный гражданин через доверенное лицо заплатил «фиктивной супруге» денежное вознаграждение за регистрацию брака. Известно, что друг друга они не знали, совместно не проживали, общее хозяйство не вели.

— Анализируя представленные доказательства, суд пришел к выводу, что брак, заключенный между ответчиками является фиктивным, и поскольку целью заключения брака явилось не создание семьи, а получение гражданином Египта разрешения на временное проживание в России, Питкярантский городской суд признал брак недействительным, аннулировал запись акта о расторжении брака, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Решение суда вступило в законную силу. Ранее шестерых мужчин, получивших гражданство России, обязали встать на воинский учет в Петрозаводске.

