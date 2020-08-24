Браконьера из Карелии лишили автомобиля

Житель Олонецкого района осужден за незаконный вылов рыбы, сообщили в прокуратуре Карелии.

В мае 2020 года мужчина на реке Видлица в местах нереста установил рыболовные сети и незаконно выловил четырех особей лосося атлантического. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Напомним, 49-летний житель Олонецкого района нашел старую рыболовную сеть своего отца. Как уверял гражданин, он не знал о запрете вылова рыбы сетями, а также о том, что река является местом нереста лосося.

У браконьера изъяли рыбу и сети общей длиной 55 метров.



Чтобы возместить ущерб, у жителя Карелии арестовали автомобиль.

Свою вину подсудимый признал. Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере шести тысяч рублей.