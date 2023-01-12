Браконьера в Карелии нашли по шкурам и головам убитых лосей

Полиция Пряжинского района Карелии расследует дело о незаконной охоте на лося.

В полицию Пряжинского района поступила информация о том, что в лесу нашли останки двух лосей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого в незаконной охоте.

В конце декабря компания мужчин, получившая разрешение на отстрел одного лося, вышла на охоту. Им удалось добыть зверя. Затем один из них, 36-летний житель Эссойлы, заметил еще одно животное и застрелил его.



Впоследствии мужчины разделали туши, мясо забрали с собой, а шкуры и головы оставили. Ущерб составил 80 тысяч рублей. Подозреваемый во всем признался, мясо у него забрали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.