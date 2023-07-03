До 5 лет лишения свободы грозит браконьерам из Ленобласти, добывавшим плотву в Карелии

В Лахденпохском районе возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в ведомстве, факт незаконного лова был обнаружен во время рейда в одном из заливов акватории Ладожского озера. Двое мужчин добывали плотву во время нереста.

У жителей Ленинградской области 52 и 54 лет были изъяты орудия лова и более ста голов плотвы. Сумма причиненного ущерба составила почти 57 тысяч рублей, отметили в МВД Карелии.

Браконьеры вину признали, нанесенный урон обязались возместить.

Было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, им грозит до 5 лет лишения свободы.