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Браконьеры в Карелии с помощью воблера выловили около 50 кг судака (ФОТО)

Новости. Криминал
15:44, 26 Июня 2020
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Злоумышленники ловили рыбы в месте нереста в акватории Кондопожской губы Онежского озера, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Ночью браконьеры с помощью воблеров выловили 18 экземпляров рыбы ценной породы – судака, общим весом свыше 49 кг.

Ущерб превысил 118 тысяч рублей.

У нарушителей изъяли 15 запрещенных рыболовных снастей и незаконно добытый улов.

Ранее при патрулировании акватории Ладожского озера стражами порядка были замечены жители Питкярансткого района в возрасте 46 и 52 лет, которые при помощи сетей на моторной лодке осуществляли вылов судака. Браконьерская сеть длиной 60 метров и улов изъяты. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее браконьера оштрафовали за ловлю рыбы в приграничном районе Карелии.

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