Браконьеры в Карелии за неделю выловили около 150 кг рыбы

У браконьеров изъяли 147 кг водных биоресурсов, сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства.

Госинспекторы рыбоохраны за неделю выявили 150 административных правонарушений на Северо-Западе, наложили штрафов на сумму свыше полумиллиона рублей.

В Карелии выявлено 37 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 4 тысячи рублей, изъято 147 кг рыбы и 59 незаконных орудий лова.