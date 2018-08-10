Брандмейстер пострадал при тушении пожара в Успенской церкви

Сотрудник МЧС Карелии пострадал от теплового удара, когда тушил Успенскую церковь.

"Он получил тепловой удар. Был в первых рядах на тушении. На улице жарко, огонь. Сейчас он уже отпущен из больницы", - пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.