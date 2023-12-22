Брандмейстеры Карелии обеспечили безопасность читателей в Беломорске

Пожарные Беломорска убрали снежные наросты с крыши центральной районной библиотеки.

В субботу, 23 декабря, личный состав пожарной части № 61 Беломорска убрал снежные наросты с крыши центральной районной библиотеки.

По заявке местной администрации и после согласования с Госкомитетом Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения спецтехнику и пожарных направили для выполнения работ по удалению снежных наростов с кровли библиотеки.



Работы были проведены успешно, рассказали в отряде противопожарной службы Беломорска.