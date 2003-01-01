Брат и сестра из Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей

В Карелии брат и сестра стали жертвами телефонных мошенников.

Жители Пряжинского района, 53-летняя женщина и ее 51-летний брат, лишились в общей сложности 1 033 000 рублей.

Как рассказали в МВД, мужчине позвонил якобы сотрудник социального учреждения. Незнакомец предложил пересчитать пенсионный стаж. Жителя Карелии пригласили подойти с документами, для подтверждения времени приема нужно было назвать четырехзначный код, который поступит на телефон.

Мужчина продиктовал цифры, после этого на связь вышли другие мошенники, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств и Центробанка.

Злоумышленники запугивали брата и сестру уголовным преследованием и блокировкой счетов, убеждая перевести все сбережения на «безопасные» счета. Мужчина снял наличные со своей карты, а его сестра взяла деньги в долг у знакомых, сняла средства с кредитной карты и добавила собственные сбережения. Позднее потерпевший обнаружил списание средств со своих банковских карт.

Спустя несколько дней женщина увидела в интернете историю с похожей схемой мошенничества и поняла, что их обманули.

Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и поиску преступников.

