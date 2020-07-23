Брат погибшего в ДТП жителя Петрозаводска пожалуется в Генпрокуратуру на бездействие полиции (ВИДЕО)

Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, решил обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

"Пятый канал" взял интервью у Алексея Вишневского, брат которого погиб в страшном ДТП 14 июня на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

"Мы решили обратиться в Генпрокуратуру в связи с тем, что человек, из-за которого погиб мой брат, продолжает ездить по городу и нарушать ПДД, - сказал Алексей Вишневский. – Со стороны правоохранительных органов не было предпринято никаких действий. Мы считаем, что бездействие есть, потому что не было возбуждено уголовного дела, хотя не понятно: смерть есть, ДТП есть, а уголовного дела нет".

По словам брата погибшего петрозаводчанина, следователь, который ведет дело, никого из родственников не вызывал и никакой информации не давал.

"Как мне сказали в ГИБДД, все видео у них есть, но, возможно, они не смогут их к делу пришить, так как там не видно лица Сортланда", - сказал Алексей Вишневский.



фото ГИБДД Петрозаводска

Напомним, 14 июня на Комсомольском проспекте в 23.11 около дома № 14 столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW.

В результате ДТП 23-летний водитель Daewoo Matiz получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.