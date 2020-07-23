890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в городе горняков в Карелии 9
23.07.2020 07:50
За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 12 медработников 5
23.07.2020 12:21
Ребенок погиб в аварии на дороге в Карелии 1
23.07.2020 10:54
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии 4
23.07.2020 15:06
Доктор Воронцов ушел навсегда
23.07.2020 14:45
Сараев: "Суд пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева" 8
23.07.2020 09:54

Брат погибшего в ДТП жителя Петрозаводска пожалуется в Генпрокуратуру на бездействие полиции (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 24 Июля 2020
Загрузка...

Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, решил обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

"Пятый канал" взял интервью у Алексея Вишневского, брат которого погиб в страшном ДТП 14 июня на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

"Мы решили обратиться в Генпрокуратуру в связи с тем, что человек, из-за которого погиб мой брат, продолжает ездить по городу и нарушать ПДД, - сказал Алексей Вишневский. – Со стороны правоохранительных органов не было предпринято никаких действий. Мы считаем, что бездействие есть, потому что не было возбуждено уголовного дела, хотя не понятно: смерть есть, ДТП есть, а уголовного дела нет".

По словам брата погибшего петрозаводчанина, следователь, который ведет дело, никого из родственников не вызывал и никакой информации не давал.

"Как мне сказали в ГИБДД, все видео у них есть, но, возможно, они не смогут их к делу пришить, так как там не видно лица Сортланда", - сказал Алексей Вишневский.


фото ГИБДД Петрозаводска

Напомним, 14 июня на Комсомольском проспекте в 23.11 около дома № 14 столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW.
В результате ДТП 23-летний водитель Daewoo Matiz получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Чтиво

23.07.2020 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 28
23.07.2020 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»