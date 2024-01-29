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Братия мужского монастыря на юге Карелии третий год живет в палатках

Новости. Общество
16:20, 01 Февраля 2024
фото: © Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь / ВК

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Во время проведения служб и работ братия Яшезерского мужского монастыря живет в палатках.

Палатки на снегу показали обитатели Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Яшезерский монастырь (в Прионежском районе — прим. ред.) был возвращен Церкви в 2020 году, написали в источнике.

Сто лет монастырь разрушали, сперва — советская власть, располагая там различные хозяйства: совхозы, пенитенциарные учреждения, лесозаготовительные артели. Потом — местные жители, которые сочли возможным что-то взять из монастыря для собственных нужд. Все это постепенно привело некогда прекрасную обитель в полный упадок.

К моменту возвращения монастыря Русской Православной Церкви в обители не осталось ни одного помещения, хоть мало-мальски пригодного для жилья, сообщили в сети.

«Братии где-то нужно обитать, поэтому третий год во время проведения служб и работ живем в теплых палатках. Слава Богу, что удалось их приобрести. В Карелии, где находится наша обитель, климат довольно суров. Да и тайга кругом на многие десятки километров. С Божьей помощью спасаемся», — написали в паблике Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря.

Уникальный памятник XVI века Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь — культурное и духовное наследие малочисленного народа вепсов. По историко-культурной значимости Яшезерский монастырь стоит сразу после Валаамского монастыря. На территории Карелии это единственный в своем роде памятник монументального церковного зодчества. Основанный святым преподобным Ионой в царствование князей Шуйских монастырь был духовным центром проживающего здесь малочисленного народа вепсов.

В 1918 году монастырь был закрыт и разграблен, монахи расстреляны. На протяжении столетия монастырь разрушался, и к 90-м годам XX века большинство построек обители были полностью уничтожены или руинизированы.

В 2020 году сохранившийся храм с монастырской оградою был возвращен Русской Православной Церкви. Сейчас братия монастыря ведет работу по восстановлению уникального памятника.

 

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