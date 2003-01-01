Братья из Шотландии установили новый рекорд, переплыв Тихий океан за 139 дней

Братья из Шотландии Джейми, Юэн и Лахлан Маклейны переплыли Тихий океан на весельной лодке за 139 дней. Тем самым побили рекорд российского путешественника Федора Конюхова.

Братья преодолели 14 848 км без остановок. Как сообщает Associated Press, Маклейны добрались из Перу в Австралию за 139 дней, пять часов и 52 минуты.

С собой у братьев было 500 кг сублимированной еды, 75 кг овсянки и удочка на случай непредвиденной ситуации. На маршруте им запрещалось заходить на острова для пополнения запасов или принимать помощь от проходящих судов.

В пути Маклейны столкнулись с тропическими штормами, во время одного из которых Лахлана смыло за борт, но его удалось вернуть в лодку. Джейми признался, что переход был непрекращающимся испытанием как физически, так и морально, но путешествие подарило незабываемые встречи с китами, дельфинами и морскими птицами под ночным звездным небом.

— Наша суперсила в том, что мы братья. Мы можем быть откровенны друг с другом, у нас общая история — это помогает не ссориться, ― заявил Лахлан.

Прибыв в Австралию, мореплаватели признались, что больше всего хотят пиццу и нормально поспать ночью.

Братья побили предыдущий рекорд — российского путешественника Федора Конюхова. В 2014 году он преодолел расстояние за 159 дней, 16 часов и 58 минут. Он плыл через Тихий океан на весельной лодке. Его экспедиция стартовала 22 декабря 2013 года из чилийского порта Конкон, а финиш пришёлся на городок Мулулаба в Австралии, куда он прибыл в 13:13 по местному времени. За время путешествия Конюхов преодолел свыше 17 тысяч километров без заходов в порты и без посторонней помощи, что сделало его достижение историческим. Он путешествовал в одиночку.

Добавим, что, кроме рекорда, экспедиция братьев имела благотворительную цель: благодаря заплыву они собрали более 945 тыс. долларов на проекты по обеспечению чистой водой жителей Мадагаскара.