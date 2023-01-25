«Братская рука помощи»: спикер Заксобрания Карелии сопроводил гуманитарный груз в Луганск (ФОТО и ВИДЕО)

Сотрудники МЧС Карелии собрали гуманитарную помощь своим коллегам из Луганска.

В понедельник, 30 января, спасатели города Луганск получили гуманитарный груз от коллег из Карелии. Гуманитарную помощь привез председатель Заксобрания республики, секретарь карельского отделения партии «Единая Россия» Элиссан Шандалович.

«Приятно оказаться на луганской земле с важной миссией. Ее нам поручили наши земляки — жители республики Карелия. Мы привезли гуманитарный груз, и для сотрудников МЧС Луганской Народной Республики, и для сотрудников медицинских учреждений. Я уверен, что, то оборудование, та одежда, которую мы передали, безусловно, пригодится, будет помогать спасать жизни жителей ЛНР», — сказал Элиссан Шандалович.

Пожарные подразделения Карелии отправили в Луганск комплекты пожарной одежды и обуви, термобелье, а также ручные пожарные стволы.

«Руководящий состав отряда выразил признательность карельским коллегам за то, что в сложное для нас время они не остались в стороне и протянули братскую руку помощи спасателям республики, — говорится в сообщении паблика „МЧС Луганской Народной Республики“.

Они искренне поблагодарили Элиссана Владимировича Шандаловича за доставленный гуманитарный груз, столь необходимый для укрепления пожаробезопасности региона, и выразили надежду на то, что дальнейшее сотрудничество продолжится».