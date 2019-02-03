Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради выпуска вина

Актеры пришли к компромиссу ради ведения общего бизнеса.

Стало известно, почему Брэд Питт и Анджелина Джоли проводят вместе время. Выяснилось, что у бывших супругов после развода остались общие бизнес-интересы. Пара решила не делить свою винодельню, расположенную во французском поместье Шато Мираваль. Встретившись, актеры прояснили ряд вопросов и теперь готовятся выпустить новый сорт собственного вина. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Новое вино под названием Studio by Miraval увидит свет в начале марта. Название напиток получил в память о студии звукозаписи, которая несколько десятилетий работала в поместье и где в семидесятые годы прошлого века записывались такие легендарные группы как Pink Floyd, Стинг и AC/DC.

Напомним, после затяжных споров Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к мировому соглашению о совместной опеке над детьми. Но детали по назначению совместной опеки удивительны. Как стало известно, в первые несколько недель Питт должен пройти испытание. Его общение с детьми в буквальном смысле решено мониторить: за всем происходящим в его доме будут следить камеры, все будет проанализировано специалистами. Только после этого дети смогут оставаться у отца на ночь. Но и тогда камеры не будут убраны. На этом, говорят, настоял сам Питт.