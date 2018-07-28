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Новости. Общество
20:40, 28 Июля 2018

Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам

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Одна из пользовательниц Twitter заметила, что внешность американского актера Брэда Питта имеет сильное сходство с внешностью его женщин.

Фотограф Сара Макгонагалл опубликовала несколько снимков, на которых голливудский актер и его подруга одинаково одеты, обуты или даже пострижены. Об этом сообщает сайт Леди@mail.ru.

После этого удивленные подписчики начали вместе собирать и выкладывать фотоподтверждения наблюдению Макгонагалл. 

В результате они обнаружили, что Питт действительно перенимает стиль своих партнерш. Они писали:

"Когда я впервые увидела фотографии, они меня даже испугали. Теперь я вижу это в каждом снимке".

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