Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам

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Одна из пользовательниц Twitter заметила, что внешность американского актера Брэда Питта имеет сильное сходство с внешностью его женщин.
Фотограф Сара Макгонагалл опубликовала несколько снимков, на которых голливудский актер и его подруга одинаково одеты, обуты или даже пострижены. Об этом сообщает сайт Леди@mail.ru.
После этого удивленные подписчики начали вместе собирать и выкладывать фотоподтверждения наблюдению Макгонагалл.
В результате они обнаружили, что Питт действительно перенимает стиль своих партнерш. Они писали:
"Когда я впервые увидела фотографии, они меня даже испугали. Теперь я вижу это в каждом снимке".
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