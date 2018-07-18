Брендовое предприятие Карелии оказалось в числе должников по арендной плате

Экранопланостроительное объединение "Орион" в Петрозаводске попало в список крупнейших должников по арендной плате за земельные участки.

"Орион" задолжал более 2 млн рублей за аренду земельного участка на улице Онежской флотилии. Там находится территория бывшего завода "Авангард", где расположены цеха по производству экранопланов, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.