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Новости. Экономика
13:03, 18 Июля 2018

Брендовое предприятие Карелии оказалось в числе должников по арендной плате

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Экранопланостроительное объединение "Орион" в Петрозаводске попало в список крупнейших должников по арендной плате за земельные участки.

"Орион" задолжал более 2 млн рублей за аренду земельного участка на улице Онежской флотилии. Там находится территория бывшего завода "Авангард", где расположены цеха по производству экранопланов, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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