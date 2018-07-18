Брендовое предприятие Карелии оказалось в числе должников по арендной плате

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Экранопланостроительное объединение "Орион" в Петрозаводске попало в список крупнейших должников по арендной плате за земельные участки.
"Орион" задолжал более 2 млн рублей за аренду земельного участка на улице Онежской флотилии. Там находится территория бывшего завода "Авангард", где расположены цеха по производству экранопланов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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